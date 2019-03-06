Bilecik'te Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaneli- İznik
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan Hasan Çarboğa idaresindeki 06 BCM 255 plakalı tırın dorsesi havanın yağışlı olması sebebiyle ile karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Ceylan
idaresindeki 07 HZ 568 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan ve ormanlık alana takla atan otomobil sürücüsü Ceylan ve yanında yolcu olarak yanında bulunan Rozet Ceylan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK
İznik, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
Kaynak: İHA