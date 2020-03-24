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Bilecik'te tır ve ağır tonajlı araçlar için Korona virüs önlemi

Osmaneli Belediyesi, Korona virüse karşı dezenfekte edilecek tır ve ağır tonajlı araçların yeni otogar alanında belirlenen alanda park etmelerini zorunlu hale getirdi.

24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:26
Bilecik'te tır ve ağır tonajlı araçlar için Korona virüs önlemi
Osmaneli Belediyesi, Korona virüse karşı dezenfekte edilecek tır ve ağır tonajlı araçların yeni otogar alanında belirlenen alanda park etmelerini zorunlu hale getirdi.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından tır ve ağır tonajlı araçlar tır parkında görevlileri tarafından Korona virüse karşı ücretsiz dezenfekte edilecek. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Şehirler arası ve yurt dışı taşımacılık yaparken bir çok ile ve yurt dışındaki şehirlere uğrayan tırların şehir içine park etmeleri büyük risk. Gerçi son dönemde alınan tedbirler nedeniyle sadece yurt içi seferler yapsalar da uğradıkları limanlar, büyük şehirler bu araçları riskli konuma getiriyor. Diğer taraftan şehir içi trafikte olası acil vakalar acısından da trafiği engelleyici büyük sorun olan tır ve ağır tonajlı araçlar için 24 saat güvenliğin sağlandığı, 3 vardiya olarak görevli belediyemiz çalışanlarının olduğu yeni otogarda tır parkı için gerekli düzenlemeleri yaptık. Tır parkımıza park eden şoförlerimizi şehir içine istedikleri saatte bırakacağımız araç tahsisini de sağladık. Tır ve ağır tonajlı araçlar tır parkımızda görevlilerimiz tarafından Korona virüse karşı ücretsiz dezenfekte edilecek. Kamera sistemiyle sürekli izlenen tır parkımızda her türlü önlemi ve tedbiri aldık.Allah korusun araçların taşıyacağı Korona virüs ilçemiz için felaket olur. Çarşamba gününden itibaren Korona virüs salgınına karşı tır ve ağır tonajlı araçların yeni otogar alanımızda belirlediğimiz tır parkına park etmeleri zorunludur. Değerli tır sahiplerinin Korona virüs riskine karşı aldığımız bu önleme saygı duyacaklarını ve gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaneli, Bilecik, Güncel

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