Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı

Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldıBİLECİK freni boşalan TIR, önünde giden başka bir TIR aracına çarparak yan yattı.

21.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:31

Bilecik'te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı

BİLECİK freni boşalan TIR, önünde giden başka bir TIR aracına çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken dorsesinde yüklü tonlarca biber kasası yola saçıldı.

Kaza, Bozüyük-Bilecik karayolunda meydana geldi. Bilecik'e giden Aytaç Yalçın kullandığı sebze yüklü 07 P 5307 plakalı TIR ile şelale rampalarına geldiğinde freni boşalınca aracın hakimiyetini kaybetti.

Önünde giden Hüseyin Üsgel yönetimindeki 54 ABN 086 plakalı TIR'a çarpan Yalçın'ın kullandığı TIR yan yattı.

Kazada TIR sürücü Yalçın yaralanırken, dorsesinde taşıdığı tonlarca biber kasası yola saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytaç Yalçın Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yan yatan TIR'daki tonlarca biber kasası yola saçılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te TIR yan yattı, tonlarca biber kasası yola saçıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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