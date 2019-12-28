Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü

Bilecik
'te tır ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Musa Bıçaksız yönetimindeki 03 ABE 900 plakalı panelvan, Bilecik- Eskişehir
kara yolunun şelale rampaları mevkisinde sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 BU 3422 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpışmanın etkisiyle panelvanın içinde sıkışan sürücü Bıçaksız'ın hayatını kaybettiği belirledi.
AFAD ekiplerince aracın içinden çıkarılan Bıçaksız'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.