Haberler » Güncel » Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü - Haber

Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü

Bilecik'te tır ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

28.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:48 Bilecik'te tırla panelvan çarpıştı: 1 ölü
'te tır ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Musa Bıçaksız yönetimindeki 03 ABE 900 plakalı panelvan, Bilecik- kara yolunun şelale rampaları mevkisinde sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 BU 3422 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpışmanın etkisiyle panelvanın içinde sıkışan sürücü Bıçaksız'ın hayatını kaybettiği belirledi.
AFAD ekiplerince aracın içinden çıkarılan Bıçaksız'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Somali'de bombalı saldırı: 73 ölü - Haber
13:03   İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Kırıkkale'de - Haber
13:03   Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Haber
13:03   Vali Gürel'den Yörük köyüne ziyaret - Haber
13:01   Salda Kayak Merkezi sezona, 'merhaba' dedi - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:09:41