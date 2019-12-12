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Bilecik'te trafik kazaları: 2 yaralı

Bilecik merkez ve Gölpazarı ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

12.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:48Bilecik'te trafik kazaları: 2 yaralı
merkez ve ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Muhammet Hanifi Bakır idaresindeki 11 RB 694 plakalı otomobil, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Halil Araz'ın kullandığı 11 AAE 305 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Araz, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Demir (56) ise 11 AK 717 plakalı traktörüyle Gölpazarı ilçesi Hacıdurmuşlar köyünde tarlasını sürerken aracın lastiği patladı. Lastiği değiştirdiği sırada traktör hareket ederek Demir'in üzerinden geçti. Olayda yaralanan Demir, ambulansla götürüldüğü Gölpazarı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstiklal Caddesi, Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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