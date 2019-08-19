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Bilecik'te trafik kazaları: 5 yaralı

Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19.08.2019 13:54 Bilecik'te trafik kazaları: 5 yaralı
Bilecik'te meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samet Karaağaç (31) yönetimindeki 11 BC 203 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve Sevda Karaağaç (23), 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yenipazar ilçesinde Mustafa Dönmez (72) idaresindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Yenipazar-Gölpazarı kara yolunun Kocakoca mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Habibe Dönmez (76) ve Nurdan Çelik (52), Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazalarda yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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