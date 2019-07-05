05.07.2019 11:12
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bilecik'te trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı

Bilecik

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Selim Altun (48) idaresindeki 43 BG 172 plakalı otomobil, Şelale rampaları Ahmetpınar köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Selim Altun ve araç içinde yolcu olarak bulunan Şükrü Demiroğlu, Şükriye Demiroğlu ve Emel Altun yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Şükrü Demiroğlu hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Selim, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:14   Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint keneviri ele geçirildi
13:05   Silahlı uyuşturucu çetesi operasyonunda 6 tutuklama
13:05   74'lük yan kesici yakalandı
13:02   Tayland'ı Mun fırtınası vurdu
13:01   Diyarbakır'da anız yangını
13:00   'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kayın pederinin ifadeleri ortaya çıktı
12:59   Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı