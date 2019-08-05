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Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 70 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü yaralandı.

05.08.2019 11:20 Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 70 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Katran köyünde römorkuna yüklediği saman balyaları ile ilçeye gitmek üzere yola çıkan 11 EH 185 plakalı traktör sürücü Rıdvan Kocabıyık, Hüseyin Soydemir yönetiminin 11 AH 798 otomobilin karşı yönden zikzak çizerek geldiği gördü. Hemen traktörünü yol kenarına doğru iyice yanaşırken, zikzak çizerek gelen otomobil traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Soydemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Burada kanından alkol testi yapılan sürücünün 70 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, yaralı buradaki ilk tedavisinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Yenipazar, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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