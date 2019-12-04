Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Haberler

Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halindeki Arif Kul idaresindeki 11 AG 442 plakalı kamyonet ile Laleli Sokak kavşağından Sanayi istikametine seyreden Beytullah Öztürk yönetimindeki 06 VT 770 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Öztürk 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardında Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:30 Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:28 Atmosferdeki karbondioksit oranı 800 bin yılın en yüksek seviyesinde - Haberler
13:26 Beyazgül engelli öğrencilerle ağaç dikti - Haberler
13:23 2 çocuk annesi Cevahir Çay'ı öldüren kocası ilk kez hakim karşısına çıktı - Haberler
13:23 Maduro dahil 29 kişinin 15 ülkeye seyahati yasaklandı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:10 Selahattin Demirtaş'ın son durumunu HDP'li vekil açıkladı: Holter takıldı
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
15:11 Erdoğan'ın veto kararı, Zonguldaklıları sevindirdi
4.12.2019 13:37:24