Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki Kadir Ç. idaresindeki 34 YL 1922 plakalı otomobil ile Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinden anayola çıkan Muharrem Ö. yönetimindeki 11 UB 363 plakalı kamyonet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında çarpıştı. Kazada 34 YL 1922 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Ç. (68) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki Kadir Ç. idaresindeki 34 YL 1922 plakalı otomobil ile Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinden anayola çıkan Muharrem Ö. yönetimindeki 11 UB 363 plakalı kamyonet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında çarpıştı. Kazada 34 YL 1922 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Ç. (68) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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