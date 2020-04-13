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Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile plakası alınamayan bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

13.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:22
Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Bilecik 'te motosiklet ile plakası alınamayan bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi kent merkezine seyir halindeki Ramazan D. yönetimindeki 11 AD 588 plakalı motosiklet, Hamsu köprüsüne geçince aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün kazaya karışıp kaçtığı yada yaptığı kazayı fark etmediği trafik ekiplerince soruşturuluyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, 3. Sayfa
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