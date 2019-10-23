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Bilecik'te trafik kazası: 1 Ölü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.

23.10.2019 13:18Bilecik'te trafik kazası: 1 Ölü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde yaşayan Ali Rıza Mutlu (87) kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki römorka çarptı.
Çarpmanın tesiriyle yaralanan Mutlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine buradaki ilk tedavisinin ardından da Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ali Rıza Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Savcılık kaza ile soruşturma başlattı.

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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