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Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

28.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:34 Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
'te meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Musa Bıçaksız yönetimindeki 03 ABE 900 plakalı kapalı kasa minibüs, Şelale rampaları mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Salih Acet yönetimindeki 06 BU 3422 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan Bıçaksız burada yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitiren sürücü otopsisi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaza sonrasında Bilecik-Eskişehir yolunun Bozüyük istikametindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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