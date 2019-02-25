Bilecik'te Trafik Kazası; 1 Yaralı

Kaynak: İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik- Yenişehir yolu üzerinde yeni hastane kavşağında seyir halinde bulunan 41 ACC 065 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK