13.06.2019 16:54
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik

Bilecik'te hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halindeki Erdal Yiğit yönetimindeki 07 FAM 99 plakalı hafif ticari araç Küçük Sanayi rampasında Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçuğlu Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Ekinci'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumunun çekilen filmlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Ekinci, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

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