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Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

20.07.2019 14:43 Bilecik
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Bozüyük yakınlarındaki Ahmetpınar kavşağına meydana geldi. Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Murat Adıyaman (37) idaresindeki 20 BV 123 plakalı otomobil, Ahmetpınar kavşağında Hayrettin Kaya (66) idaresindeki 11 AAF 496 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Kazanın şiddeti ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz Karabacak (28) hafif yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansa yaralı vatandaş Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından soruşturma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

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