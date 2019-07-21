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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

21.07.2019 12:08 Bilecik
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobilin kırmızı ışıkta duran motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.G'nin kullandığı otomobil, Yeşilkent Kavşağında kırmızı ışıkta duran M.P. (25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü M.P, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan M.P, Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Yeşilkent, Bozüyük, Bilecik, Güncel

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