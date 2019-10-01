Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik
'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Oktay (53) yönetimindeki 11 UA 878 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük
kara yolunun TOKİ Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra Gökhan Aksoy (30) idaresindeki 06 BKM 520 plakalı otomobille çarptı.
Kazada yaralanan Oktay, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.