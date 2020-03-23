Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik 'te iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Erol T. idaresindeki 34 KV 5419 plaka otomobil ile Mehmet C. yönetimindeki 11 AAN 217 otomobil, Dedeoğlu Caddesinde çarpıştı.
Kazada Mehmet C'nin kullandığı otomobilde bulunan Semra C. (24) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bilecik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ercişli fırıncıdan şeritli koronavirüs önlemi - Haber Korona virüsü şöför esnafını da vurdu - Haber Datça polisi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Haber Gebze Belediyesi hizmet hattı kurdu - Haber Ukrayna'dan gelen 88 tır şoförü Sakarya'da karantina altına alındı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading