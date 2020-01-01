Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Haberler

Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:00 Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
'te seyir halindeki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in İstasyon Mahallesi'nden kent merkezi seyir halindeki 11 SA 392 plaka otomobil sürücüsü Ramazan Yaman (27), TOKİ Kavşağı'na geldiği esnada direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrol çıkan araç orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan Yaman ile araç içinde yolcu olarak bulunan Recep Koray (18) yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Ramazan Yaman, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:09   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Haberler
15:07   Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar? - Haberler
15:05   Yılbaşı akşamı markete giden evli kadını takip edip, böyle taciz etti - Haberler
15:04   Ankara'da yangın - Haberler
15:00   Jandarma ekiplerinden yeni yıl operasyonu - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
13:40   MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler
12:51   Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Haberler
12:24   Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Haberler
12:18   Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi - Haberler
1.01.2020 15:14:49