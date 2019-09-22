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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.09.2019 15:57Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük ilçesi istikametine seyreden 34 GK 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Sebü (42), Şelale rampalarında direksiyon hakimiyetimi kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücünün eşi Binnaz Sebü ve kızı Büşra Sebü (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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