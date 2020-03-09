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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

09.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:36
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik 'te motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik- Osmaneli Karayolu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Adem G. yönetimindeki 11 M 0090 minibüs ile Serkan A. idaresindeki 11 DM 844 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Serkan A. ile minibüsteki yolcu Sebiha E. (51) yaralandı.
Ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Şeyh Edebali, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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