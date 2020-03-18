Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı
Bilecik'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki yan yola düştü, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Bilecik 'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki yan yola düştü, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 AT 986 plaka otomobil sürücüsü Yasin Özen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına gelmeden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç, yolun sağ tarafındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçarak yan yola düştü.
Kazada, sürücü Yasin Özen (21) ve araç içinde bulunan 13 yaşındaki Mehmet Özen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 AT 986 plaka otomobil sürücüsü Yasin Özen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına gelmeden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç, yolun sağ tarafındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçarak yan yola düştü.
Kazada, sürücü Yasin Özen (21) ve araç içinde bulunan 13 yaşındaki Mehmet Özen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Yasin Özen, Bilecik, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Haberler
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü