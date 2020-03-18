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Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı

Bilecik'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki yan yola düştü, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı
Bilecik 'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki yan yola düştü, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkezden Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 AT 986 plaka otomobil sürücüsü Yasin Özen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına gelmeden aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç, yolun sağ tarafındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçarak yan yola düştü.

Kazada, sürücü Yasin Özen (21) ve araç içinde bulunan 13 yaşındaki Mehmet Özen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Yasin Özen, Bilecik, 3. Sayfa

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