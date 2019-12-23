Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te trafik kazası; 3 kişi yaralandı - Haberler

Bilecik'te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:13 Bilecik'te trafik kazası; 3 kişi yaralandı
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Murat Yücel idaresindeki 11 AJ 598 plaka otomobil, Hamsu Köprüsü'nü geçerek, Futbol Sokağa dönüş yapmak isterken park halindeki 11 AH 547 plakalı traktör çaptı. Kazada sürücü Murat Yücel ve araç içinde yolcu olarak bulunan Cansu Şahin (15) ve Dilara Açar (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bahçelievler, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:10   Logo Yazılım'a birincilik ödülü - Haberler
12:08   FETÖ'den Hollanda'da Türkiye karşıtı protesto - Haberler
12:07   Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yeni üyeleri belirlendi - Haberler
12:05   Büyükçekmece'de pompalı tüfekli dehşet - Haberler
12:01   Kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:49   4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haberler
11:47   Ceren'in katilinden hakime: Beni dışarı çıkarmayın - Haberler
11:07   Marmara Denizi'nde 3.5 metre boyunda, 120 kiloluk köpekbalığı yakalandı - Haberler
23.12.2019 12:21:19