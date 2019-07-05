05.07.2019 10:56
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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Selim Altun (49) idaresindeki 43 BG 172 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolu Şelale Rampaları mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Şükrü ve Şükriye Demiroğlu (44) ile Emel Altun (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükrü Demiroğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu, diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Bozüyük, Bilecik, Selim, Güncel

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