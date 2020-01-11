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Bilecik'te trafik kazası; 3 yaralı

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:28Bilecik'te trafik kazası; 3 yaralı
'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten istikametine gitmekte olan Dursun Ali Çelik yönetimindeki 34 GU 8425 plakalı kamyonet, İstasyon mahallesi Söğüt ilçe yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Dursun Ali Çelik ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ahmet Tüfek ve Metin İnce yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Çelik ve Tüfek'in hastanede ayakta tedavi gördüğü, İnce'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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