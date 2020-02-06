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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

06.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:00Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'ten istikametine seyreden Akın Muratoğlu yönetimindeki 06 FL 8658 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe Rampaları mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Muratoğlu ile ayna araçta bulunan Yasin Tuna ve Murat Çetin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vezirhan, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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