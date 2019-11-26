Haberler » Güncel » Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı - Haber

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

26.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:08Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Ç. idaresindeki 11 BC 159 plakalı otomobil, Yasin Ç. yönetimindeki 34 CIK 882 plakalı otomobille Sakarya-Bilecik kara yolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, Ayşenur T. (22), Güneş Ç. (54), Nurhan Ç. (57) ile yol kenarında bekleyen Azerbeycan uyruklu öğrenci Ulvi M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sakarya, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:44 D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
19:42 Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE
19:40 Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:35 Araçta sıkışan annesini kurtarmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:45:05