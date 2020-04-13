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Bilecik'te trafik kazası; 4 yaralı

Bilecik'te trafik kazası; 4 yaralı Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

13.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:52
Bilecik 'te trafik kazası; 4 yaralı
BİLECİK - Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik- Osmaneli karayolu seyir halinde bulunan Abdullah T. idaresindeki İl Özel İdaresine ait 11 EA 601 plakalı kamyonet, Gülümbe rampaları başlangıcında Ümmü Gülsüm K. yönetimindeki 34 BB 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abdullah T., yanında yolcu olarak bulunan Tahir B. ve Gülhan B. ile diğer araç sürücüsü Ümmü Gülsüm K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bilecik’te trafik kazası; 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümmü Gülsüm, Osmaneli, Bilecik, Genel
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