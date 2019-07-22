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Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

22.07.2019 00:43 Bilecik
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Osmaneli yolu 25'inci kilometresinde yaşandı. Recep D. idaresindeki 11 AAD 805 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, ters dönen araçta sürücü Recep D.'nin yanı sıra yolcu olarak bulunan İsmail D., Nurten D., Abdullah D., Ülper D. ve yaşı küçük olduğu öğrenilen Medine D. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

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