Haberler » Güncel » Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü - Haber

Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

09.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:44Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü
'in ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, köyünde yaşayan Nizamettin Tünçer (56), akşam saatlerinde traktörüne binerek arazilerini dolaşmaya gitti. Uzun süre kendisinden alamayan yakınları durumu muhtara bildirdi.
Bölgede arama yapan köylüler, Tünçer'i köyden 3 kilometre uzaklıktaki Avdanlı mevkisinde devrilen traktörün altında buldu. Aracın altından çıkarılan Tünçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tünçer'in cesedi Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik, Söğüt, Küre, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:43 DHA YURT BÜLTENİ - 19
22:42 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:37 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:46:58