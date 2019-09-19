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Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdiBİLECİK - Bilecik'te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi.

19.09.2019 09:23
Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti
Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi
BİLECİK - Bilecik'te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Hızlı Tren seferleri de kaza dolayısıyla durdu.
Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara-Bilecik yolu üzerinde kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrasında trende bulunan 2 makinistin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ayrıca Hızlı Tren Seferlerinin de kaza sonrasında durduğu belirtildi.
Bilecik'te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti

Makinist, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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