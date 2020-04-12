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Bilecik'te tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tüfekle ayağından vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.

12.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:58
Bilecik'te tüfekle vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde tüfekle ayağından vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.
İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki yaralı köpeği gören kişi, durumu Dost Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneğine bildirdi.
Olay yerine gelen dernek başkanı Adem Gündüz tarafından bulunduğu yerden alınan köpeğin tedavisine, dernek hizmet binasında başlandı.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarla yaralı köpeğe ulaştıklarını belirterek, tedavi altına alınan köpeğin sağlığının iyiye gittiğini söyledi.
Köpeğin ön ve arka ayaklarında çok sayıda saçma bulunduğunu ifade eden Gündüz, "Köpeği vuran kişi veya kişiler hakkında araştırma yapılması için suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Güncel
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