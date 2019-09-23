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Bilecik'te turşuluklar tezgahlarda yerini aldı

Bilecik'te kış ayların vazgeçilmesi turşuluk salatalıklar tezgahlarda yerini aldı.

23.09.2019 13:08Bilecik'te turşuluklar tezgahlarda yerini aldı
Bilecik'te kış ayların vazgeçilmesi turşuluk salatalıklar tezgahlarda yerini aldı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta Pazartesi günü kurulan pazara gelen vatandaşlar, kış hazırlıkları için turşuluk alışverişlerini yapmaya başladı. Turşuluk kornişon salatalık satan pazarcı esnafı Ersin Gülen, İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında fiyat farkı olduğuna değindi. Güler, "Turşuluk kornişon salatalık ve diğer turşuluk ürünleri daha yeni çıktı. Başka bölgelere göre artık sezon kapanmış durumda. Biz okulların kapalı olması dolayısıyla yeni getirdik. Kornişon salatalıklarımız 3 ile 7 lira arasında satıyoruz. İstanbul'da bu fiyatın daha farklı olduğunu duyuyoruz. Oradaki vatandaşları Bilecik'e davet ediyoruz. Şu anda halkın talebi oldukça yoğun" dedi. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, İstanbul, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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