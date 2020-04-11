Bilecik'te Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu
Bilecik Belediyesi tarafından kenttin en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bir büfe kabin kurarak, Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu.
11.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:08
Bilecik Belediyesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bir çok çalışmaya imza atarken, vatandaşların büyük bir sıkıntı yaşadığı maske sorununu çözmek için Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu. Atatürk Bulvarı eski belediye kavşağı karşısında yerleştirilen büfe kabinde her gün ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Büfe kabin önüne 1'er metre aralıkla sağlığınız için burada durun stickerlar yapıştırıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler: Atatürk Bulvarı, Koronavirüs, Bilecik, Güncel