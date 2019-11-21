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Bilecik'te "Üretici kadınlar çarşısı" açıldı

Bilecik Üretici Kadınlar Birliği tarafından yöresel ve organik ürünler ile el yapımı süs ve giyim eşyalarının satıldığı "Bilecik üretici kadınlar çarşısı" açıldı.

21.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48Bilecik'te
Üretici Kadınlar Birliği tarafından yöresel ve organik ürünler ile el yapımı süs ve giyim eşyalarının satıldığı "Bilecik üretici kadınlar çarşısı" açıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak , pazar ile kadın dayanışmasının güzel bir örneğini gördüklerini belirterek, çarşının kurulmasında katkısı olan üretici kadınlara teşekkür etti.
İstedikleri organik ürünleri kurulan pazarda bulacaklarını ifade eden Subaşı, "İstediğimiz sağlıklı ürünü bulabiliyoruz burada. Kadınlar, bu çalışma ile toplumdaki önemli yerini bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.
Çarşı koordinatörü Irmak Çoşkun ise projeye destek veren ve emeği olan herkese teşekkür etti.
Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ve beraberindekiler, yöresel ürünlerin bulunduğu çarşıyı gezerek, alışveriş yaptı.

Bilecik, Subaşı, Güncel

Kaynak: AA

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