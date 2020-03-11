Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te 'Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın' konulu konferans düzenledi - Güncel

Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi

Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.

11.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:48
Bilecik'te
Bilecik 'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik Bilim Sanat Merkezinde "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizesi Ulviye Ezerbolatoğlu tarafından verilen konferansa İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlarda son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bilecik, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı