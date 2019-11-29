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Bilecik'te "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" Bilecik'te de uygulanmaya başladı.

29.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:38Bilecik'te
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" 'te de uygulanmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Yıl içinde yapılan denetimlerimizin yanı sıra Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yurt genelinde gıda denetimleri yapıyoruz. 81 ilde aynı anda yapılan denetimler hız kesmeden ilimizde de devam etmektedir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, satış yerlerinden tutunda okul kantinlerine kadar denetimlerimizi yapmaktayız. Amacımız tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi ve tüketmesini sağlamaktır. İlimiz genelinde denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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