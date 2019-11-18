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Bilecik'te uygulama noktasındaki kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

18.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:46Bilecik'te uygulama noktasındaki kazada şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'te uygulama noktasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Şehit Kaya'nın (25) naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Muğdat Camisi'ne getirildi.
Şehidin annesi İmmi, babası Tekin ve kardeşi Buket, gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehidin Hakkari Yüksekova'da uzman çavuş olan ağabeyi Tolga Kaya, tören boyunca kardeşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.
Şehidin annesi İmmi Kaya, oğlunu asker selamıyla uğurlayarak, "Ben biliyorum, şehit olmayı sen istedin, sen ölmedin kuzum, bana bakıyordun şehidim." diyerek ağladı.
Kaya'nın cenazesi Akbelen Şehit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu arada, şehit Kaya'nın kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi.
Bilecik'te 17 Kasım'da Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisindeki uygulama noktasında uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarpmış, kazada yaralanan uzman çavuşlar Kaya ve S.K. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Uzman Çavuş Kaya müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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