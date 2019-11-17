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Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik'te uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlara cip çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlardan biri şehit olurken, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü gözaltına alındı.

17.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:46

'te uygulama noktasında uzman çavuşlara cipin çarpması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisinde uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarptı. Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.

BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü gözaltına alındı.

VALİ HASTANEYE GELEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Bu arada Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Mert Kaya, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA


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