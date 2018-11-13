Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde uyuşturu madde sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.D. ve V.D'nin Pazaryeri ve Bozüyük
ilçelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon yaptı.
V.D'nin Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy
'deki evine uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 57 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, üzerinde kubar esrar kırıntıları ve kenevir tohumu bulunan terazi ile Bozüyük ilçesindeki evinde 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden V.D. tutuklanırken, A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bozüyük,Pazaryeri,Bilecik