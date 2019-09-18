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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

18.09.2019 10:38Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyon kapsamında, T.Ü, M.B. ve K.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 46 uyuşturucu hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram bonzai ile 4 kök kenevir ele geçirildi.
Sorgulamalarının ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, tutuklandı.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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