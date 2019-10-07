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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

07.10.2019 12:52Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fıranlar köyünde E.Ç'ye ait çiftlik ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramalarda satışa ve kullanıma hazır 15 gram eroin, 35 gram Afyon sakızı, 5 gram sentetik uyuşturucu ile 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Afganistan uyruklu N.M.R. ve M.A.R, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
E.Ç. hakkında ise yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Afganistan, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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