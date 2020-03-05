Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan T.S. ve A.U. gözaltına alınırken, üzerlerinde 5 gram esrar ve 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.