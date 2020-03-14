Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
14.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:58
Bilecik 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bursa 'dan yola çıkan 16 AHY 678 plakalı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aracı ilçe girişinde durduran ekipler, 55 uyuşturucu hap ve 7,67 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçtaki B.C.Ş, C.E. ve E.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bursa 'dan yola çıkan 16 AHY 678 plakalı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aracı ilçe girişinde durduran ekipler, 55 uyuşturucu hap ve 7,67 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Araçtaki B.C.Ş, C.E. ve E.D, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Manşet
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