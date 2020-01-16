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Bilecik'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı

Bilecik'te "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı.

16.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:16Bilecik'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı
'te "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı.
İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, 2019 yılında mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Bu yılda yapılacak çalışmaların tartışıldığı toplantıda Vali Bilal Şentürk, 'ın önemli bir kimlik olduğunu ifade etti.
Bilecik'te de Yeşilay'ın faaliyetlerde bulunduğunu anımsatan Şentürk, şöyle konuştu:
"İlimizde bağımlılık yapıcı unsurların insanlar arasındaki yaygınlığının ne derecede olduğunun da değerlendirilmesi gerekir. Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il. Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların çok yaygın olmadığı kent ama potansiyel olduğu için duyarlı olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede bir farkındalık oluşturup, onun üzerine gitmemiz gerekir. Farkındalığı ve duyarlılığı artırmak önemlidir. Yapılması gerekenleri zamanında yapmak, tedbir almak önemli. İnsanların hayatını kolaylaştıracak anlamlı meşguliyetler olması lazım. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, hem eğitimin bir parçası olarak hem de bağımlılıkla mücadele kapsamında okuma ve okutma ile ilgili bir kampanya başlatıyoruz. Gençlik ve İl Müdürlüğümüzce gençlerin bir sporla uğraşması gerektiğini düşünüyoruz. Farklı etkinliklerle bizim için değerli olanları daha ön plana çıkararak sivil toplum kuruluşlarımızla da birlikte ortak organizasyonlarla etkinlikler yaparak bir eylem programı ortaya koymak istiyoruz."

Yeşilay, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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