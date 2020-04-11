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Bilecik'te vatandaşlar pazaryerine dezenfekte edilerek alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki pazar alanına alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan tünelinden geçiriliyor.

11.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:28
Bilecik'te vatandaşlar pazaryerine dezenfekte edilerek alındı
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesindeki pazar alanına alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan tünelinden geçiriliyor.
İlçede cumartesi günleri kurulan halk pazarına girmek isteyen vatandaşlar, sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldükten sonra belediye tarafından hazırlanan dezenfektan tünelinden geçerek alışverişlerini yapıyor.
Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını söyledi.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararların titizlikle uygulandığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:
"Bu hafta ilçe pazarımızda tek giriş uygulaması başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımız sosyal mesafelerini koruyarak sırada bekliyor, sağlık görevlilerimiz önce ateşlerini ölçüyor, zabıta 30 kişilik gruplar halinde içeri alıyor. Polis arkadaşlarımız da 65 yaş üstü kuralı gereği kimlik kontrolü yapıyor. Ayrıca bu hafta girişe dezenfektan tüneli koyduk, herkes bu tünelden geçerek pazara giriyor."
Tekin, tedbirler sayesinde salgını hep birlikte bertaraf edeceklerini sözlerine ekledi.
Pazaryerine Kınık köyünden gelen İsmail Tekin de köy gençlerinin oluşturduğu grubun pazara gelemeyen yaşlıların taleplerini yerine getirdiği belirterek, kendisinin bunun için pazara geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, Bilecik, Güncel
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