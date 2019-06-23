23.06.2019 17:20
Haberler » Güncel » Haber

Bilecik'te yağmur ve şükür duası

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler, Karaköy ve Esemen köylerinde geleneksel yağmur ve şükür duası etkinlikleri yapıldı.

Bilecik 'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler, Karaköy ve Esemen köylerinde geleneksel yağmur ve şükür duası etkinlikleri yapıldı.
Etkinliklere, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin , İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, köylerdeki gelenek ve göreneklerin yaşatılmasından mutluluk duyduğunu anlatarak, düzenlenen etkinliklerle yeni neslin örf ve adetleri daha iyi kavradığını söyledi.
Söz konusu köylerde mevlit okundu, dualar edildi.
Kaynak: AA
Zekiye Tekin , Karaköy , Pazaryeri , Bilecik , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:43 Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı
18:42 Polis babanın evlat acısı
18:42 Menderes Türel'in annesi toprağa verildi
18:42 ANTALYA Menderes Türel'in annesi toprağa verildi
18:42 SAMSUN Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı
18:42 BURSA İnegöl'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
18:41 Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı...