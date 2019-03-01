Bilecik'te Yakalanan 12 Kişiden 4'ü Tutuklandı

Kaynak: İHA

Bilecik'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda yakalanan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde bu sabah yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Bilecik'te de aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Operasyonda 18 ekip, 62 personel görev aldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan il merkezinde 6, Bozüyük ilçesinde 6 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 12 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı. - BİLECİK