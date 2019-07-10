10.07.2019 12:09
Haberler» Yaşam» Haber

Bilecik'te yaz etkinlikleri başladı

Bilecik

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

Etkinlik ilk olarak Bilecik Dursun Fakıh Camii'nde gerçekleştirilirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, yapılan yaz etkinliklerinin çocuklara verimli olacağını kaydetti. Yıldız, "Yaz etkinlikleri kapsamında Dursun Fakıh Camiinde gençlerimizle buluştuk. Birbirinden farklı oyunlarla gençlerimizi eğlendirdik. Gençlik Merkezimizi tanıtıp, gençlerimizi gençlik merkezimize davet ettik. Herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:31   DAP destekleri meyvesini veriyor
12:09   Bilecik'te yaz etkinlikleri başladı
12:04   Kocaeli'de ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti veriliyor
12:02   Türkiye'de en sevdiği şey misafirperverlik oldu
11:45   Baydilli'den mahallelerde inceleme
11:39   Şarkıcı Körler'den Başkan Sever'e ziyaret
11:38   Doç. Dr. Murat Karacasu, 'Profesörlük' ünvanı aldı ve ataması yapıldı